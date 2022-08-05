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Сбер запустил сервис альтернативных сделок с жильем под ключ

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Depositphotos

Сбер запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок на Домклик. Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильем (как с ипотекой, так и без нее) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги, а сразу же использует их для покупки другого объекта. Сделка считается альтернативной, если хотя бы один ее участник собирается продать недвижимость и одновременно купить другую.

В альтернативной сделке очень важно обеспечить прозрачность расчетов, поэтому составной частью сервиса является сервис безопасных расчетов Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.

По закону альтернативную сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от Домклик сократит срок регистрации жилья в Росреестре и позволит сделать это без посещения МФЦ или Росреестра, причем процесс регистрации можно отслеживать в личном кабинете Домклик.

Для успешного проведения альтернативной ипотечной сделки в Сбере участникам достаточно выбрать сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации и сообщить менеджеру о том, что сделка будет альтернативной. Если клиент покупает недвижимость за свои средства, записаться на сделку можно на сайте сервиса Домклик в разделе «Сделка за свои средства».

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