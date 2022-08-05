Европейский Центральный банк сообщил, что КНР сократила поставки в Россию на 23% с февраля

Китай сократил поставки товаров в Россию на 23% с 24 февраля. Об этом сообщается в новом выпуске экономического бюллетеня Европейского Центробанка (ЕЦБ).

Экспорт в Россию из США и стран зоны евро снизился на 85% и 45% соответственно. Как указывают в ЕЦБ, объем экспорта снизился в том числе за счет того, что страны стали поставлять России меньше товаров, необходимых для производства военной техники, таких как транспортные средства, базовые металлы, машины и оборудование.

Регулятор оценил общее сокращение поставок в Россию из-за санкций на 15%.

Кроме того, в документе приводится оценка российского экспорта. По данным ЕЦБ, объем поставок российского сырья по морю в начале июля восстановился до уровней, которые наблюдались до 24 февраля. Ситуацию связали с высокими скидками на российскую нефть — дисконт на российскую экспортную марку Urals к сорту Brent доходит до 30%.

В мае главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что за первые четыре месяца 2022 года товарооборот России и Китая увеличился на 25,9%, до $51,09 млрд. Экспорт из Китая в РФ вырос на 11,3%, импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8%.