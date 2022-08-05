Названа дата вступления в силу эмбарго на закупки российского угля Евросоюзом

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что эмбарго Евросоюза (ЕС) на закупки угля из России вступит в силу 10 августа и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Как рассказал представитель ЕК, эмбарго на поставки российского угля являются частью пятого пакета санкций против РФ.

Он отметил, что 10 августа заканчивается переходный период, в течение которого закупки были разрешены.

Мамер выразил уверенность от лица Еврокомиссии, что все страны ЕС будут соблюдать эмбарго.

По его мнению, действия России на Украине помогут ЕС осуществить зеленый переход, так как страны союза отказываются от ископаемых источников энергии, в том числе от российского углеводородного топлива.

Для покрытия дефицита энергобаланса страны ЕС смогут в данный момент использовать уголь в исключительном порядке, добавил он.

Запрет на поставки российского угля в Евросоюз подразумевает «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года».