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Акционер холдинга Evraz Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пейн из-за санкций

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Zheng Huansong/Global Look Press

Акционер горно-металлургического холдинга Evraz Александр Абрамов подал в суд на министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн из-за ущерба, который ему нанесли санкции. Об этом сообщает ABC со ссылкой на адвоката Рона Меркеля, который представляет гражданина РФ на слушаниях.

По информации ABC, на первом заседании Федерального суда Австралии Меркель заявил, что «санкции, введенные Австралией в отношении России, нанесли бизнесмену серьезный репутационный ущерб, а их юридические последствия стали причиной финансовых потерь».

Как отметил адвокат Абрамова, бизнесмен требует от Пейн отмены санкций, так как глава МИД «не разобралась в ситуации», а также неверно сформировала список лиц, подлежащих ограничениям.

29 марта Австралия ввела санкции против 39 подозреваемых в коррупции россиян.

После этого 7 апреля в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва внесла 228 граждан Австралии, в том числе премьер-министра Скотта Моррисона и главу минобороны страны Питера Даттона, в черный список.

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