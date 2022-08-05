ЦБ порекомендовал банкам заранее сообщать клиентам об изменении условий обслуживания

Российский Центробанк порекомендовал кредитным организациям заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

Как отметили в регуляторе, в таком случае клиенты смогут принять взвешенное решение о дальнейшем обслуживании.

«Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях», — указали в пресс-службе ЦБ.

В Центробанке считают, что предупреждать клиентов можно было бы, например, не менее чем за 15 дней до изменений условий обслуживания в кредитной организации.

В июне ЦБ на фоне введения комиссии в ряде банков за обслуживание валютных счетов заявлял, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

Тогда Тинькофф банк ввел плату в размере 1% в месяц за обслуживание счетов в иностранной валюте. Райффайзенбанк заявил о введении комиссии в 0,2% в месяц за использование валютных счетов.