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IKEA начала доставлять товары в еще 10 городов России, где нет магазинов сети

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Global Look Press

Проводящая распродажу в своих магазинах в РФ компания IKEA расширила зону доставки на 10 российских городов, где она не присутствует. Об этом сообщается на сайте компании, передает ТАСС.

Теперь заказать товары с сайта компании с доставкой можно в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

В данный момент, чтобы попасть на сайт IKEA и сделать заказ необходимо пройти автоматическую очередь.

30 июля IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в Москве. Сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза было убрано с сайта компании. 25 июля IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в магазинах в РФ. Как заявляли в компании, продажа осуществляется, пока «в вашем городе» есть доступные интервалы для доставки и самовывоза.

В середине июня компания сообщала, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

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