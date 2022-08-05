В Канаде поспорили с Украиной насчет транзита газа

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа в Европу через территорию Украины не может являться альтернативой трубопроводу «Северный поток». Его цитирует Bloomberg.

Уилкинсон в ходе своего выступления перед парламентом не согласился с аргументами Киева, который выступал против возвращения российской турбины для «Северного потока». По его словам, Канада не посчитала правильным полагаться на транзит через Украину из-за недостаточной пропускной способности.

Как указал Уилкинсон, предложение Киева было рассмотрено вместе с техническими экспертами Международного энергетического агентства и официальными лицами Евросоюза и Германии. В итоге был сделан вывод, что поставки газа через украинскую территорию будут «значительно меньше», чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности, отметил он.

Также министр заявил о наличии рисков, связанных с военными действиями, и с тем, что Россия может сократить прокачку и через Украину.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступая в парламенте, сказала, что в настоящее время через Украину проходит больше газа, чем по «Северному потоку».

«Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию», — заявила она.

Ранее «Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока». Как пояснили в компании, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной.

«Газпром» также обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.