Россиян предупредили о возможном ослаблении рубля

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила о существовании риска ослабления рубля, передает агентство «Прайм».

По ее словам, в среднесрочной перспективе риск ослабления российской валюты присутствует с учетом нескольких факторов — спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.

Как считает эксперт, данные факторы, вероятно, будут удерживать рубль от обновления пиков с 2015 года.

При этом не следует ожидать, что осенью рубль просядет в значительной степени. Это маловероятно, поскольку сохраняются высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса РФ, а также валютные ограничения. Только после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей может стать заметным среднесрочное ослабление рубля. Однако этого пока не происходит, добавила Кожухова.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин назвал «красную линию» для курса рубля к доллару.

До этого руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что для реального понимая курса рубля стоит прибавлять к нему 5–7%.

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