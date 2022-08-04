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В Рослесинфорге заявили, что дефицита туалетной бумаги в России не случится

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Depositphotos

В России не будет дефицита туалетной бумаги, сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

По данным организации, за первые шесть месяцев 2022 года производство туалетной бумаги в России выросло на 13%, до 3,2 млрд рулонов.

«Это почти четыре рулона бумаги в месяц на одного россиянина, включая младенцев, так что дефицита продукции не предвидится», — уточнили в Рослесинфорге.

По словам директора Рослесинфорга Павла Чащина, вопреки уходу некоторых западных компаний с российского рынка из-за санкций и опасений, что страна останется без этого товара, производство целлюлозно-бумажной продукции показывает рост, а не спад.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские предприятия лесопромышленного сектора заявляют о планах увеличить выпуск бумаги за счет модернизации имеющегося оборудования.

Во второй половине апреля производитель товаров личной гигиены Essity, который владеет марками Zewa, Libresse и Libero, заявил, что уходит из России.

В конце мая заместитель генерального директора Сясьского целлюлозно-бумажного комбината Николай Березин заявил «Газете.Ru», что ничего сложного в производстве смываемой втулки для туалетной бумаги нет.

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