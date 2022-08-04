Отрасли деревообработки и нефтегазодобычи назвали наиболее уязвимыми к укреплению рубля

Укрепление национальной валюты представляет особенную опасность для таких отраслей, как производство вагонов, судостроение, деревообработку и нефтегазодобычу. Информация об этом содержится в докладе «Платежный баланс и обменный курс», который подготовили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет РБК.

В ЦМАКП отмечают, что в случае укрепления обменного курса до 45 рублей за $1 убыток получат отрасль добычи сырья, топлива, фосфатов алмазов и глины.

Потери настигнут отрасль обработки древесины при курсе 53 рубля, а в производстве железнодорожных составов, воздушных и космических судов — при 61 рубле за $1.

Наиболее устойчивыми к укреплению рубля отраслями эксперты назвали рудную добычу, выпуск одежды, выпуск табачных изделий и бумаги, рыболовство и рыбоводство.

Во второй половине июня зампред Банка России Алексей Заботкин выступил против того, чтобы специально снижать курс рубля, поскольку это приведет к ускорению роста цен.

К 18:20 (по мск) по данным торгов на Мосбирже $1 торговался за 60,16 рублей.