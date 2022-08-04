Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Олимпийский чемпион Плющенко не считает предательством смену спортивного гражданства 20:04
CNN: жена Байдена озабочена его состоянием из-за внешних и внутренних проблем США 20:04
В Индии мужчина пытался сделать фото, но упал в водопад и исчез 20:02
Родители связали ребенка, чтобы он не съел сладости 19:59
Пилотный проект по внедрению исламского банкинга запустят в Чечне и Дагестане... 19:58
Кабмин ФРГ: Украина обязалась не передавать третьим лицам переданное ей вооружение 19:55
Байден получил очередной положительный тест на COVID-19 19:55
Фигуристка Загитова призналась в плохом отношении к дракам в хоккее 19:49
Губернатор Богомаз: по поселку Климово произвели пуск из «Точки-У», двое... 19:44
Адвокат Калинов объяснил суровый приговор баскетболистке Грайнер участием Байдена 19:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Отрасли деревообработки и нефтегазодобычи назвали наиболее уязвимыми к укреплению рубля

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Укрепление национальной валюты представляет особенную опасность для таких отраслей, как производство вагонов, судостроение, деревообработку и нефтегазодобычу. Информация об этом содержится в докладе «Платежный баланс и обменный курс», который подготовили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет РБК.

В ЦМАКП отмечают, что в случае укрепления обменного курса до 45 рублей за $1 убыток получат отрасль добычи сырья, топлива, фосфатов алмазов и глины.

Потери настигнут отрасль обработки древесины при курсе 53 рубля, а в производстве железнодорожных составов, воздушных и космических судов — при 61 рубле за $1.

Наиболее устойчивыми к укреплению рубля отраслями эксперты назвали рудную добычу, выпуск одежды, выпуск табачных изделий и бумаги, рыболовство и рыбоводство.

Во второй половине июня зампред Банка России Алексей Заботкин выступил против того, чтобы специально снижать курс рубля, поскольку это приведет к ускорению роста цен.

К 18:20 (по мск) по данным торгов на Мосбирже $1 торговался за 60,16 рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть