Экономист Кондратьев допустил, что «Газпром» сжигает газ на финской границе себе в убыток

Горение факела вблизи станции «Портовая» на российско-финской границе может быть вызвано желанием «Газпрома» сжечь излишки топлива, которое компания не может перенаправить в Европу из-за сокращения уровня прокачки по «Северному потоку — 1». Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Я не знаю, что это может быть за факел. Но могу допустить, что горят излишки газа, которые «Газпром» рассчитывал поставить по СП-1, но из-за неработающих газовых турбин, вынужден утилизировать таким образом», — предположил Кондратьев.

Однако он добавил, что обычно излишки газа сжигаются непосредственно на газопромыслах, например, на ямальском месторождении. В этом случае компании не приходится тратиться на транспортировку газа и выплату НДПИ.

«Если предположить, что газ транспортируется до «Портовой» и потом сжигается, то для «Газпрома» это очень невыгодная стратегия. Монополист добывает газ на Ямале. Как только топливо направляется в газотранспортную систему, «Газпром» должен уплатить НДПИ. Он также должен оплатить операционные затраты на добычу и транспортировку. Суммы достаточно существенные. Поэтому можно говорить, что в этом случае монополист сжигает собственные деньги», — резюмировал Кондратьев.

В пресс-службе «Газпрома» не ответили на запрос «Газеты.Ru» по поводу причин горения факела вблизи российско-финской границы.

Ранее 4 августа финская телерадиокомпания Yle сообщила о горящем факеле вблизи границы с Россией. По данным издания, он загорелся 17 июня — через три дня после снижения прокачки по «Северному потоку — 1» до 40%, а затем еще на треть. Согласно данным NASA и очевидцев, факел у Финского залива горит каждый день с момента ограничения экспорта газа в Европу.

«Газпром» сократил поставки топлива по «Северному потоку — 1» в результате планового ремонта трубопровода. Профилактические работы проводились 11-21 июля 2022 года.

В середине месяца власти Канады заблокировали поставку газовой турбины Siemens, отправленной на ремонт на завод в Монреале, из-за санкций. Однако вскоре согласились отправить ее в Германию в обход ограничений. В начале августа стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит турбину перед ее транспортировкой в Россию.