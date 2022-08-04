Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран

Представители 40 стран подтвердили готовность участвовать в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году, сообщает пресс-служба Росконгресса.

Ожидается, что в форуме примут участие около 4000 делегатов и представителей СМИ, отметили в Росконгрессе.

«Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

По данным организации, в программу форума включено более 70 деловых мероприятий, в рамках которых состоятся бизнес-диалоги России с Индией, Вьетнамом, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Главная тема форума — «На пути к многополярному миру».

Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, сегодня ключевой задачей является перестройка бизнес-процессов и поиск новых точек опоры для экономического сотрудничества и роста.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 5-8 сентября. Программа мероприятия включает шесть ключевых блоков, среди них — «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».