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МСП Банк снизил в Удмуртии ставки на льготное инвесткредитование до 4,5 процента

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МСП Банк

С 4 августа заемщики из Удмуртской Республики смогут воспользоваться финансовой поддержкой в МСП Банке по сниженным ставкам. Кредитование осуществляется в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики.

Представителям малого и среднего бизнеса станет доступно финансирование МСП Банка на инвестиционные цели по ставке 4,5 процента годовых, а для целей пополнения оборотных средств — 7% годовых. Изменения коснутся и займов на развитие предпринимательской деятельности, ставки по которым составят 8 процентов для малого и микробизнеса, 7 процентов — для среднего. Это стало возможным за счет снижения максимальной ставки кредитования по программе ПСК, которую реализуют Банк России и Корпорация МСП.

«Льготное финансирование — одна из наиболее востребованных мер поддержки среди предпринимателей Удмуртии. Только по этой программе выдано 9 кредитов на сумму 56 миллионов рублей, в ближайшее время будет выдано еще 6 — на 66 миллионов рублей. Мы тщательно следим за ситуацией, находимся в постоянном диалоге и видим потребности бизнеса, поэтому вслед за ключевой снижаем ставки по нашим специальным программам. Мы уже изменили условия получения займов в нашем Удмуртском фонде развития предпринимательства, сейчас снизили ставки и по программе с МСП Банком. Я благодарен коллегам из Корпорации МСП и МСП Банка, которые идут нам навстречу. Напомню, что за такие решения с фокусом на помощь бизнесу мы получили высокую оценку от председателя правительства России Михаила Мишустина», — прокомментировал новость глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Льготные кредиты доступны субъектам МСП, осуществляющим экспортную деятельность, а также из 13 приоритетных для Удмуртии отраслей. Среди них — транспорт и туризм, связь и защита информации, образование, здравоохранение, культура, спорт, организация досуга и развлечений, пищевая промышленность.

«Главная цель нашей совместной с Корпорацией и правительством региона работы заключается, прежде всего, в поддержке значимых сфер предпринимательской деятельности. Важно, чтобы предприниматели по всей Республике могли воспользоваться доступным и удобным финансированием», — рассказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Для кредитов до 10 миллионов рублей залог по-прежнему не требуется.

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