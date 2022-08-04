Центробанк введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро

Банк России намерен ускорить девалютизацию в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Об этом говорится сообщении пресс-службы Центробанка (ЦБ).

«Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах», — отмечается в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ будет решать проблемы с активами, заблокированными из-за санкций.

Отмечается, что регулятор считает целесообразным для госкомпаний перевод их накопленных средств в валютах недружественных стран в другие.

Подчеркивается, что ЦБ может ввести новые меры дестимулирования использования «токсичных» валют в реальном секторе.

Ранее сообщалось, что Банк России установил курс доллара на 3 августа чуть выше 60 руб.

До этого Минфин Бельгии сообщил, что €50,5 млрд активов физлиц и компаний из России заморожены.