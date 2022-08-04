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24% малых и средних российских компаний с февраля уволили часть сотрудников

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Depositphotos

Российские компании малого и среднего бизнеса после 24 февраля начали экономить и, в том числе сокращать персонал, так поступили 24% фирм. Исследование о ситуации на рынке труда подготовили финансовый сервис Platforma и портал «Сравни».

По их данным, 26% некрупных компаний снизили сотрудникам премии. 19% фирм отдали некоторые виды работ на аутсорс. 14% компаний отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска. 7% перевели персонал на две трети оклада. 5% предложили сотрудникам взять отгул без сохранения заработной платы.

Из соображений экономии предприятия принимают меры по сокращению расходов. В 13% компаний считают, что для этого необходимо уволить сотрудников, 11% фирм планируют отказаться от офиса.

Однако 32% представителей малого бизнеса не планируют экономить. В целях развития бизнеса компании в основном берут кредиты и пользуются мерами государственной поддержки.

Во второй половине июля сообщалось, что в Центральном банке России планируют кардинально изменить подход к определению малого и среднего бизнеса.

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