В России упала потребность в курьерах

Среди российских работодателей за последние полгода упала востребованность курьеров. Это следует из статистики сервиса Superjob, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Количество вакансий курьеров в период с января по июль 2022 года сократилось на 12%. Для сравнения, число вакансий в других массовых сферах занятости выросло: в строительной сфере на 9% за тот же период. В общепите и благоустройстве их стало больше на 20% и 30% соответственно.

Снижение потребности в курьерах отразилось и на динамике повышения оплаты их труда. Медианная зарплата для таких сотрудников выросла всего на 5 тыс. руб. за полгода: с 55 тыс. руб. до 60 тыс. руб. (данные по Москве). Для поваров, маляров, штукатуров, сварщиков медианная зарплата с января повысилась на 10-15 тыс. руб.

Уменьшение потребности в курьерах подтвердил «Газете.Ru» и председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

«Кроме как снижением реальных доходов населения я эту тенденцию никак не могу объяснить. Люди все больше стараются экономить. Доставка еды, товаров — это все-таки не первая необходимость, если вы, конечно, не находитесь в парализованном состоянии», — заметил Каримов.

Он также не стал исключать фактор сезонности: летом число россиян в городах снижается, а вместе с ним и спрос на доставку товаров.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафронов также указал на то, что страна фактически вышла из пандемийного режима – нет локдаунов, сократилась доля сотрудников на удаленке.

«Сравнивать текущую ситуацию на курьерском рынке с летом 2021 года как минимум некорректно. Из-за локдаунов многие люди были вынуждены обращаться в доставку еды и товаров из-за массового закрытия магазинов. Люди не могли посетить рестораны и кафе. Тогда недостаток коммуникаций как раз восполнялся курьерскими доставками. Сейчас такого и близко нет, но зато все больше дает о себе знать снижение потребительского спроса», — объяснил Сафронов.

В июне глава Superjob Алексей Захаров в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что курьеры продолжают оставаться востребованными на рынке труда.