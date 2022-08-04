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Минпромторг сообщил, что спрос на медь и алюминий в России сократится вдвое

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году снизится более чем в два раза. Такой прогноз содержится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработали в Минпромторге, пишет РБК.

Заинтересованность в меде упадет до 250 тыс. т, в алюминии — до 760 тыс. т. Среди крупнейших российских металлургических компаний, которые работают с розовым металлом, УГМК, «Норильский никель» и Русская медная компания. Единственный производитель первичного алюминия в нашей стране — UC Rusal.

По словам аналитика «Велес Капитала» Василия Данилова, основные отрасли — потребители меди и алюминия являются строительство и машиностроение. Эти сектора российской экономики сильно пострадали из-за санкционных последствий специальной операции на Украине.

Объемы строительства торговой недвижимости по итогам января — июня 2022 года сократились на 75%, достигнув минимального уровня с 2004 года. Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, за тот же период упало в 2,6 раза.

Как отмечают в Минпромторге, в настоящее время мощности в производстве цветных металлов в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции.

Накануне сообщалось, что российской металлургии потребуется минимум восемь лет на восстановление объема производства до уровня 2019 — 2020 годов. Такой прогноз дали в Минпромторге.

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