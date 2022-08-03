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FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от газа из России

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В немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от газа из России, сообщает газета Financial Times.

В Commerzbank рассмотрели сценарий о резком сокращении поставок газа из России, вплоть до полного прекращения.

«По оценке Commerzbank, при таком сценарии экономическая активность в Германии сократится на 2,7% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году. Международный валютный фонд, который в прошлом месяце снизил свой прогноз по ВВП Германии, по-прежнему прогнозирует рост ВВП на уровне 1,2% в 2022 году и 0,8% в 2023 году», — пишет FT.

Ранее «Газпром» назвал невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» из-за санкций.

«Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.

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