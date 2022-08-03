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Глава Минэнерго Украины Галущенко: ЕС не хочет резко наращивать экспорт электроэнергии

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Depositphotos

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Евросоюз действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c Украины, как этого хочет Киев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Издание утверждает, что Галущенко на встрече с коллегами из стран ЕС предложил в оперативном порядке выдать разрешение на увеличение торговли электроэнергией с Украиной. Это должно дать государствам возможность сэкономить около шести млрд кубических метров газа.

Галущенко утверждает, что Киев готов немедленно увеличить экспорт до 1690 МВт, но Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) указала на то, что ей было бы предпочтительнее постепенно наращивать этот объем, чтобы обеспечить безопасность.

По словам украинского министра, технические специалисты, предпочитающие действовать согласно процедурам, несут ответственность за нежелание операторов увеличить экспорт электроэнергии.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев надеется заработать €1,5 млрд от экспорта электроэнергии в Европейский союз к концу года и заработать еще больше в будущем.

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