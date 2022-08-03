Акции ММК падали на 14% после введения американских санкций

Ценные бумаги Магнитогорского металлургического комбината (ММК) падали в цене в ходе торгов 3 августа на 14%, достигая значения в 22,75 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту написания новости, по состоянию на 13:06 (по мск) стоимость акций компании скорректировалась до 24,26 рублей за бумагу. Падение стоимости составило 8,7%.

Цена активов ММК стала снижаться на фоне новостей о введении ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов против владельца российской компании Виктора Рашникова и самого предприятия.

Помимо Рашникова, под ограничения попали другие предприниматели — экс-глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.

Накануне стало известно, что США расширили санкции в отношении России, добавив в санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц, в том числе спортсменку Алину Кабаеву.

Кроме того, санкции ввели в отношении главы Херсонской области Владимира Сальдо и заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.