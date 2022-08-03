Шольц отверг возрождение «Северного потока — 2» и отметил, что есть другие способы поставок

Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о реалистичности идеи принятия в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», заявил, что что уже сейчас есть достаточно мощностей для поставок газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление политика в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур при посещении производственной площадки компании Siemens Energy.

«Процесс сертификации был завершен по понятным причинам», — напомнил он.

Шольц добавил, что мощности у «Северного потока — 1» достаточно.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер на фоне непростой ситуации с энергоснабжением Германии в интервью газете Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2».

Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.