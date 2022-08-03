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РБК: Минпромторг дал восемь лет на восстановление экспорта металлургов

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Александр Поготов/РИА «Новости»

Российской металлургии потребуется минимум восемь лет на восстановление объема производства до уровня 2019 — 2020 годов. Такой прогноз указан в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, который разработали в Минпромторге, пишет РБК.

Уточняется, что объем продаж товара за границу и реализация внутри страны вырастет до значений двухлетней давности только к 2030 году. За это время компании должны переориентировать экспорт на Восток. Это позволит восстановить поставки.

Кроме проблем с падением уровня производства продукции, предприятия страдают от нехватки денег и санкций стран Запада. Предполагается, что в 2024-2025 годах у них произойдет адаптация к нынешней ситуации, а затем начнется процесс восстановления.

В конце мая первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

На этой неделе глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов попросил Белоусова отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8% в отношении черных металлов.

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