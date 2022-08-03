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Аналитик прогнозирует рост доллара

Аналитик Зельцер прогнозирует рост доллара в августе до 67 рублей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс доллара вырастет в августе из-за продолжающегося ослабевания рубля на фоне девалютизации финансовой системы, замедления темпов роста экспорта из-за санкций, восстановления импорта и все более активного обсуждения целесообразности снятия с паузы бюджетного правила. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, передает агентство Prime.

Как рассказал экономист, на устойчивости рубля также скажется геополитический фон и «проблемы с Тайванем».

Перечисленные факторы, отмечает Зельцер, способны качнуть рубль ниже и если сырьевой рынок из стагнации последних месяцев перейдет в рецессию, то это еще сильнее скажется на национальной валюте.

По его прогнозу, доллар в августе может вырасти до 65–67 рублей.

Аналитики советуют хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе, так как там нет таких рисков как с франком и иеной.

1 августа Банк России продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года.

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