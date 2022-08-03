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«Известия»: спрос на новых сотрудников в России снизился летом на 300 тысяч

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спрос на сотрудников в России летом снизился на 300 тыс. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Банка России «О денежно-кредитной политике».

Как подсчитали в ЦБ, в июне потребность в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таким образом, показатель снизился на 300 тыс. — с 2,1 млн до 1,8 млн человек.

Последний раз подобное резкое сокращение (на 20,1%) было зафиксировано в разгар первой волны коронавируса в мае 2020 года, отмечает издание.

В регуляторе пояснили, что такая динамика во многом связана с эффектом базы. В 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд и в то время наблюдалось превышение спроса над предложением, пояснили там.

В ЦБ указали на то, что нисходящая динамика может сохраниться в ближайшие месяцы, так как «на эффект высокой базы будут накладываться эффекты от снижения экономической активности».

В докладе также говорится, что 5% российских предприятий ожидают сокращение занятости и в основном они планируют перейти к режиму неполной занятости.

По данным HeadHunter, в июле 2022 года наиболее заметно снизился спрос на новых сотрудников в сферах «Госслужба, НКО», «Автомобильный бизнес», «Банки, инвестиции, лизинг».

По словам главного эксперта HeadHunter по рынку труда Натальи Даниной, на рынке труда происходят структурные изменения. Так, на фоне снижения спроса на офисных работников и «беловоротничковый» персонал будет происходить увеличение спроса на рабочий и «синеворотничковый», считает она.

Ранее сообщалось, что 65% российских компаний берут на стажировку молодых специалистов.

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