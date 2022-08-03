В России упал спрос на противовирусные препараты, несмотря на рост заболеваемости Covid-19

Россияне стали меньше покупать противовирусные препараты, несмотря на подъем заболеваемости Covid-19, продолжающийся с начала июля.

Как сообщили «Газете.Ru» в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак», которая отслеживает и лекарственные средства), с увеличением заболеваемости летом 2022-го роста спроса на лекарства, как это было в прошлые волны пандемии, не произошло.

«В летние месяцы спрос на противовирусные препараты показывает существенное снижение. Так, если в апреле и мае было реализовано по 8,2 млн упаковок таких лекарств, в июне это количество составило 7,7 млн, а уже в июле — 6,2 млн», — сообщили в ЦРПТ.

В целом за первые шесть месяцев 2022 года спрос на противовирусные препараты вырос в 2,2 раза – жители страны приобрели 89 млн упаковок таких лекарств на общую сумму 36,2 млрд рублей. Но в данном случае на динамику повлияли рекордные продажи противовирусных средств в феврале: тогда произошла очередная волна коронавируса из-за распространения штамма «омикрон», в сутки заболевало до 200 тыс. человек. На фоне этого россияне в феврале закупили противовирусных в четыре раза больше, чем в январе.

Снижение спроса в июле подтвердила «Газете.Ru» и директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Повышенного спроса на противовирусные и противовоспалительные препараты в российских аптеках сегодня мы не наблюдаем, есть небольшой в отдельных регионах. Часть медикаментов, используемых для профилактики и лечения Covid-19, осталась невостребованной еще с весны», — отметила Преснякова.

По ее словам, повышение спроса на противовирусные лекарства ожидается в конце лета и осенью, однако дефицита препаратов не будет, поскольку аптечная отрасль заранее подготовилась к этому. Цены на лекарства также не поднимутся, подчеркнула Преснякова.

«Дефицита препаратов не наблюдается и не прогнозируется, при текущем уровне спроса только уже существующих запасов противовирусных достаточно на восемь месяцев, при этом на рынок продолжают поступать новые партии лекарств», — подтвердили в ЦРПТ.

Директор отдела стратегических исследований Группы ДСМ Юлия Нечаева сообщила «Газете.Ru», что небольшой рост спроса все же был в предпоследнюю неделю июля по сравнению с предыдущей – на 14%. А вот цены на противовирусные лекарства, наоборот, в период 18–24 июля упали на 1,4%.

При этом летом 2022 года россияне вдвое меньше покупают таких препаратов, чем летом 2021-го. По данным Группы ДСМ, за первые три недели июля было приобретено 2,25 млн упаковок на 1,1 млрд рублей. В тот же период прошлого года жители страны купили более 4,7 млн упаковок почти на 2,5 млрд рублей.