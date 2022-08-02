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NTV: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Турбина Siemens, предназначенная для газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии. Об этом сообщает ntv.de.

По данным телеканала, в среду, 3 августа, офис компании Siemens Energy, расположенный в городе Мюльхайм-на-Руре, посетит канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее он вступился за премьера Канады Джастина Трюдо, которого критикуют за передачу турбин ФРГ, откуда они поступят в Россию. Шольц считает, что после того как Канада передала турбину для восстановления объемов прокачки газа, у «Газпрома» якобы нет права сокращать подачу газа через «Северный поток» по техническим причинам.

По данным Bloomberg, «Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов прошло стандартно.

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