Глава МИД ФРГ Бербок заявила о сокращении импорта газа из РФ до 26% за несколько месяцев

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в частном исследовательском университете The New School в Нью-Йорке, заявила, что ее страна за несколько месяцев сократила импорт газа из России до 26%.

«Всего за несколько месяцев мы уже сократили импорт шельфового газа из России с 55% до 26%», — сказала она.

Бербок отметила, что ее страна «избавляется от зависимости от российского газа и нефти», несмотря на то, что это «очень тяжело и дорого».

Ранее сообщалось, что немецкая компания RheinEnergie повысит тарифы на электроэнергию более чем вдвое. Ожидается, что цены вырастут с 960 до 2002 евро ежегодно для среднего домохозяйства.

До этого в Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 69%.

Кроме того, в Германии подключили к сети резервную угольную ТЭС из-за дефицита газа.