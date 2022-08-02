Офис Зеленского: Германия блокирует макрофинансовую помощь Украине в €8 млрд

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Германия блокирует предоставление Украине €8 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Ожидаем предоставления еще €8 млрд. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», — сказал Жовква.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев получил первый транш макрофинансовой помощи на €500 млн от Евросоюза. В министерстве финансов страны отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.

13 июля британская газета The Financial Times, ссылаясь на экономического советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко, написала, что Киеву требуются $9 млрд в месяц от государств Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий запрос.

До этого Европейский союз одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд.