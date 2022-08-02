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Марин Ле Пен: санкции ЕС против России больше повредили самой Европе

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Депутат французского парламента Марин Ле Пен заявила, что санкции, которые были введены Евросоюзом против России, больше навредили самой Европе. Об этом она сказала на пресс-конференции в Париже, передает ТАСС.

«Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», — считает политик.

По ее словам, политика санкций потерпела провал и заставила «страдать население» европейских государств.

31 июля глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа заявлял, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России. По его словам, антироссийские ограничительные меры фактически ведут к «самоубийству» Европы.

Ранее СМИ сообщили, что санкции Европейского Союза против России, касающиеся российского газа, продемонстрировали отсутствие политического единства на континенте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил в интервью радио Kossuth, что политика санкций не оправдала своих ожиданий. Наоборот, она имела обратный эффект. Если сначала казалось, что европейская экономика «выстрелила себе в ногу», то теперь похоже, что она повредила себе «легкие и задыхается», считает глава государства. О том, какой именно орган повредил себе Евросоюз, введя ограничения против России — в материале «Газеты.Ru».

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Санкции против России
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