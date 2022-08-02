Марин Ле Пен: санкции ЕС против России больше повредили самой Европе

Депутат французского парламента Марин Ле Пен заявила, что санкции, которые были введены Евросоюзом против России, больше навредили самой Европе. Об этом она сказала на пресс-конференции в Париже, передает ТАСС.

«Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», — считает политик.

По ее словам, политика санкций потерпела провал и заставила «страдать население» европейских государств.

31 июля глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа заявлял, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России. По его словам, антироссийские ограничительные меры фактически ведут к «самоубийству» Европы.

Ранее СМИ сообщили, что санкции Европейского Союза против России, касающиеся российского газа, продемонстрировали отсутствие политического единства на континенте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил в интервью радио Kossuth, что политика санкций не оправдала своих ожиданий. Наоборот, она имела обратный эффект. Если сначала казалось, что европейская экономика «выстрелила себе в ногу», то теперь похоже, что она повредила себе «легкие и задыхается», считает глава государства. О том, какой именно орган повредил себе Евросоюз, введя ограничения против России — в материале «Газеты.Ru».