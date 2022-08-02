Британская нефтегазовая BP утроила прибыль до $8,5 млрд из-за роста мировых цен на нефть

Транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) отчиталась об увеличении прибыли в три раза до $8,5 млрд во втором квартале 2022 года по сравнению с $2,8 млрд за аналогичный период 2021 года. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Как пишет газета The Guardian, концерн смог нажиться на стремительно растущих ценах на нефть из-за ситуации на Украине.

С января по март BP получила максимальную более чем за 10 лет прибыль в $6,2 млрд. Во втором квартале выручка компании выросла на 35% и составила $69,5 млрд по сравнению с $51,2 млрд кварталом ранее. В период с апреля по июнь доходность компании побила новый рекорд.

В BP объяснили огромную прибыль «повышенной маржой переработки (сырой нефти в нефтепродукты)», а также высокими объемами продаж. Несмотря на то, что нефтегазовая компания понесла убытки от ухода с российского рынка в размере $24 млрд в первом квартале, более высокие цены на нефть компенсировали издержки.

BP объявила о намерении прекратить заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России 8 марта.