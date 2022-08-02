Альфа-Банк запустил самый выгодный валютный вклад

Альфа-Банк предложил клиентам самый выгодный среди крупных российских банков вклад в юанях под ставку 1,5% годовых. Для получения высокой ставки необходимо выбрать вклад сроком на один год на сумму от 500 юаней.

Юань обладает рядом преимуществ. Отмечается, что за последние 2 месяца объем торгов юанем на Мосбирже вырос в 3,5 раза. Кроме того, вклад в юанях подходит для диверсификации накоплений.

Также Альфа-Банк предложил повышенную ставку (0,5% годовых) по накопительному Альфа-Счету в юанях и сохранил высокую доходность по рублевым вкладам до 9%.