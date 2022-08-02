Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы

Власти Британии прикрываются признанием фиктивного правительства Хуана Гуайдо, чтобы присвоить себе золотой запас Венесуэлы, хранящийся в Лондоне, заявил депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Хакобо Торрес.

«Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — передает РИА «Новости» его слова.

Так Торрес прокомментировал отказ британского суда вернуть в страну золотые слитки на сумму около 2 млрд долларов, которые удерживаются в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне.

«Они продолжают придерживаться колониального менталитета, полагая, что являются хозяевами мира, и хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент Николас Мадуро», — цитирует депутата газета «Взгляд».