Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В магазины H&M в Москве выстроились огромные очереди 12:42
«Известия» написали, что к концу 2022 года цены на жилье в Росси могут... 12:42
На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер 12:42
Катерина Шпица снялась в короткометражке «The Life» с голливудскими... 12:41
В Чувашии спецназ задержал водителя, который облил бензином и поджег инспектора ДПС 12:41
Разрядка в конфликте США и КНР из-за Тайваня наступит после съезда КПК и выборов... 12:40
Бейонсе перезапишет песню из-за обвинений в оскорблении инвалидов 12:39
Шойгу заявил, что ВС РФ уничтожили 6 РСЗО HIMARS на Украине 12:38
В новосибирской больнице уронили младенца во время родов 12:38
ВОЗ сообщила о смерти в Гане ребенка, инфицированного вирусом Марбург 12:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Литве назвали пользу отсутствия российского газа

Советник президента Литвы Будрис: отсутствие российского газа укрепляет нацбезопасность

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Советник президента Литвы Кестутис Будрис заявил, что отсутствие поставок российского газа создает для закупавших его стран проблемы, однако при этом укрепляет национальную безопасность. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Žinių radijas.

«То, что не будет российского газа, создает проблемы, но с точки зрения политики, национальной безопасности будет только польза», — сказал он.

Также Будрис признал, что газ из России являлся важной составляющей обеспечения региона энергоносителями, однако он сможет прожить и без него.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что, если Россия откажется поставлять в Европу природный газ, то это затронет и балтийскую республику. Глава правительства считает, что возможный отказ РФ может привести к изменению цен на топливо.

19 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что внешнеполитические службы государств, входящих в Евросоюз, совместно с предпринимателями активно прорабатывают различные варианты компенсации потери поставок российского природного газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть