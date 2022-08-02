В Литве назвали пользу отсутствия российского газа

Советник президента Литвы Кестутис Будрис заявил, что отсутствие поставок российского газа создает для закупавших его стран проблемы, однако при этом укрепляет национальную безопасность. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Žinių radijas.

«То, что не будет российского газа, создает проблемы, но с точки зрения политики, национальной безопасности будет только польза», — сказал он.

Также Будрис признал, что газ из России являлся важной составляющей обеспечения региона энергоносителями, однако он сможет прожить и без него.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что, если Россия откажется поставлять в Европу природный газ, то это затронет и балтийскую республику. Глава правительства считает, что возможный отказ РФ может привести к изменению цен на топливо.

19 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что внешнеполитические службы государств, входящих в Евросоюз, совместно с предпринимателями активно прорабатывают различные варианты компенсации потери поставок российского природного газа.