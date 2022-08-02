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В России резко сократилось производство лифтов

«Ъ»: производство лифтов в РФ сократилось на 41% после ухода западных компаний

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Производство лифтов в России сократилось на 41% в январе-июне 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

До этого, в первой половине 2019–2020 годов, в отрасли наблюдался рост на 16-18%. По мнениям экспертов, тенденция, в частности, связана с уходом с российского рынка иностранных производителей. Так, в марте американская компания Otis сообщила, что останавливает прием заказов на новые лифты и эскалаторы в России и прекращает инвестиции, а в июле продала свои заводы в Петербурге и Щербинке инвесткомпании S8 Capital. По данным Forbes, в 2021 году на долю зарубежных производителей лифтов приходился 21% российского рынка.

Сокращение объемов отечественного производства также объясняют сокращением объемов строительства в целом по стране. Весной застройщикам пришлось отложить старт ряда проектов, это вынудило их перенести и закупку лифтов.

Кроме того, снижение производства также обусловлено резким увеличением стоимости кредитов и логистическими трудностями российских компаний, поясняют источники «Ъ».

Некоторые эксперты полагают, что власти откажутся от замены лифтов, которые эксплуатировались менее 25 лет, а ресурсы направят на замену аварийного оборудования.

В июне финский производитель лифтов KONE объявил об уходе из России. До этого Forbes сообщал о дефиците в РФ высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах.

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