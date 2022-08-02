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ФАС сократила до 1 дня срок выдачи предупреждений за необоснованные прогнозы о росте цен

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Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила до 1 дня срок выдачи предупреждений за необоснованные прогнозы о росте цен, сообщает РИА «Новости».

«Практика выдачи предостережений носит точечный характер — они выдаются только в адрес должностных лиц хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказывать негативное влияние на рынок. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию, что может привести к росту цен для потребителей даже в случае, если для этого нет экономически обоснованных причин», — напомнили в ФАС.

Документ, по словам представителей ФАС, предназначен для оперативного пресечения рисков с нарушением правил ценообразования для социально-значимых товаров. До этого срок выдачи предостережений составлял 10 дней.

Ранее стало известно, что ФАС заставит продавцов обосновывать цены на социально значимые товары.

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