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В России вдвое выросло число мошеннических онлайн-аптек

«Известия»: в 2022 году число мошеннических интернет-аптек в России увеличилось в два раза

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Depositphotos

Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы компаний Т1 Александр Новиков заявил, что за последний год число мошеннических сайтов под видом онлайн-аптек увеличилось более чем в два раза. Об этом он сообщил «Известиям».

По словам эксперта, по итогам первого полугодия 2021 года было зафиксировано только 14 подобных ресурсов, а с начала этого года — уже 32.

Он указал, что используемые мошенниками схемы могут различаться, но, как правило, они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах.

«В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Мошенники могут копировать код и интерфейс официальных сетей или создавать свои сайты, продающие лекарства. После оформления и оплаты заказа, товар до покупателей не доходит, а «аптеки» перестают выходить на связь», — рассказал глава службы исследований.

Как считают эксперты фармрынка, активизация аферистов связана с серьезным ростом спроса на лекарства, который случился в первой половине 2022 года, и популярностью покупок в интернете.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с изданием отметила, что в денежном выражении объем продаж в аптеках только в первом квартале текущего года вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом спрос на лекарства в онлайне выше, чем в офлайне, добавила она.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы раскрыла преступную сеть аптек и больниц, торговавших списанными лекарствами от рака и СПИДа.

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