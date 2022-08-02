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Боррель заявил, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу. Об этом он написал в своем блоге.

По словам дипломата, Европу ожидает «настоящий шторм», поскольку энергоносители дорожают, «экономический рост замедляется, приближается зима».

Он также указал, что ЕС в определенной мере сумел справиться с общим сокращением доли импорта газа из России с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Этого удалось достичь в основном за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ), доля использования которого удвоилась с 19 до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Алжира, Азербайджана и Норвегии.

«Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, то есть сокращение спроса», — отметил Боррель.

Ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщил, что в июне США впервые в истории обогнали РФ по объему проданного в Европу газа.

До этого заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году.

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ЕС — Россия
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