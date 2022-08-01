Bank of America: газовый кризис в Европе пройдет по ужасному сценарию

Новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America пишет об «ужасном сценарии» газового кризиса в Европе.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в публикации.

Специалисты Bank of America говорят о возможном дефиците газа в Европе в зимний период, так как при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму. Поэтому Франция и Германия уже сейчас ищут способы нормировать поставки газа, а некоторые немецкие города больше не подсвечивают здания и памятники в целях экономии энергии.

Ранее сообщалось, что в немецком Аугсбурге из-за топливного кризиса начали экономить энергию, отключая подсветку исторических зданий, приглушая фонари и сокращая время работы фонтанов. Таким образом Аугсбург, как и многие другие города Германии, начал экономить энергию на фоне топливного кризиса.