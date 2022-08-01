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В Иране сообщили о запуске нескольких сотен новых центрифуг для обогащения урана

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отдала распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщил официальный представитель организации Бехруз Камальванди в эфире государственного телевидения Ирана, передает ТАСС.

«Сегодня было отдано распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг», — сказал Камальванди.

Представитель ОАЭИ также добавил, что предприятие было проинформировано об этом.

Организация по атомной энергии Ирана — государственное монопольное предприятие, контролирующее деятельность объектов ядерной энергетики Ирана. Штаб-квартира организации находится в Тегеране. С июля 2009 года организацию возглавляет Али Акбар Салехи.

Ранее глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявлял, что у страны имеется технический потенциал и возможности для производства атомной бомбы.

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