В Иране сообщили о запуске нескольких сотен новых центрифуг для обогащения урана

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отдала распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщил официальный представитель организации Бехруз Камальванди в эфире государственного телевидения Ирана, передает ТАСС.

«Сегодня было отдано распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг», — сказал Камальванди.

Представитель ОАЭИ также добавил, что предприятие было проинформировано об этом.

Организация по атомной энергии Ирана — государственное монопольное предприятие, контролирующее деятельность объектов ядерной энергетики Ирана. Штаб-квартира организации находится в Тегеране. С июля 2009 года организацию возглавляет Али Акбар Салехи.

Ранее глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявлял, что у страны имеется технический потенциал и возможности для производства атомной бомбы.