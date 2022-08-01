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В «Росчайкофе» допустили переход сотрудников Lipton к производителю Greenfield

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Если компания Ekaterra остановит производство на чайном заводе в Санкт-Петербурге, лидеры российского рынка — компании «Орими» и «Май» — смогут трудоустроить уволенных сотрудников и расширить собственные производственные мощности. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Группа компаний «Орими» известна в России по производству чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури» и другим. Фирма «Май» выпускает Curtis, Richard, «Майский».

«Выпавшие производственные объемы Ekaterra аккуратно распределятся между российскими игроками – «Орими», «Май» или другими конкурентами. Если же перепродажи бизнеса не будет, а завод «заморозят», эти компании смогут пригласить к себе уволенных с питерского завода сотрудников. Российский чайный рынок без особых проблем переварит уход Ekaterra», — предположил Чантурия.

В самой «Орими» сообщили, что смогут полностью заместить уходящие иностранные бренды. В компании подчеркнули, что располагают всеми ресурсами для наращивания производства, если на рынке возникнет соответствующий запрос.

1 августа в пресс-службе Ekaterra заявили о прекращении производства чаев Lipton, Saito и Brooke Bond в России. Эти бренды перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».

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