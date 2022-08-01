Росавиация перечислила 54 млрд рублей субсидий авиакомпаниям и аэропортам

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) перечислило 54 млрд руб. субсидий российским авиакомпаниям и аэропортам. Сообщение об этом пресс-служба агентства опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что 52,7 млрд руб. получили авиакомпании, еще 1,3 млрд руб. выплатили 11 российским воздушным гаваням.

«Данные меры поддержки обеспечили ликвидность авиакомпаний и позволили им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России позволили обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал», отмечается поясняется в сообщении Росавиации.

24 февраля в южной части России закрыли 11 аэропортов. 28 июля Росавиация в 26-й раз продлила срок ограничения их работ. На сегодняшний день известно, что они закрыты до 5 августа.

На прошлой неделе закрыты, что в России в 2022 — 2023 годах могут провести эксперимент по допуску пассажиров к полетам при помощи единой биометрической системы (ГИС ЕБС). Проект постановления об этом подготовили в Минцифры.