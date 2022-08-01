В Mr.Doors объяснили непопулярность турецкой мебели у россиян «стилистическим колоритом»

Мебель турецкого производства, о росте поставок которой на 88% за полгода сообщало агентство Anadolu, не слишком популярна у россиян из-за своего национального стилистического колорита. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь и председатель совета директоров российской мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий.

«Турецкая продукция все-таки имеет довольно выраженный стилистический колорит, а россияне в последнее время привыкли к европейской сдержанности и лаконичности», — объяснил Валецкий.

Он отметил, что рост поставок мебели из Турции был достаточно предсказуемым, поскольку транспортные каналы между двумя странами не были нарушены. По мнению Валецкого, Турция не сможет и дальше наращивать поставки в Россию в каких-то значимых объемах — в стране нет соответствующих производственных резервов.

«На сегодняшний день по нашей информации загруженность предприятий страны уже равна 92%. Поэтому, этот всплеск – скорее всего эффект низкой базы», — сообщил он.

Валецкий также не ожидает экспансии китайских мебельных игроков из-за дороговизны логистики. «Предположу, что в ближайшее время на нашем рынке усилится присутствие белорусских производителей, близких россиянам стилистически и в понятном балансе цена/качество», — резюмировал он.

31 июля агентство Anadolu сообщило, что за первые шесть месяцев 2022 года экспорт мебели турецкого производства в России увеличился на 88,1% и достиг $65 млн в денежном выражении. Турецкие экспортеры связывают этот тренд, в том числе, и с уходом с российского рынка шведской IKEA. А также уверены, что рост экспорта будет продолжаться до конца года.