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Глава Минпромторга России предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв

Мантуров предложил Минфину проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв. Сообщение об этом опубликовано на сайте президента России.

«В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв», — сказал он.

По словам министра промышленности и торговли, в таком случае будут формироваться запасы, которые власти смогут использовать для товарных интервенций на внутреннем рынке при росте цен.

Кроме того, металлопродукцию из Росрезерва, в случае одобрения инициативы, можно использовать при нехватке продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления его инфраструктур, указал Мантуров.

На прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин закрепил за главой Минпромторга кураторство работы Росрезерва.

Ранее 1 августа Мантуров заявил, что продажи за границу продукции российских металлургов с апреля по июнь сократились на 20%. По словам Мантурова, также в отрасли отмечается существенный спад внутреннего потребления. В связи с этим загрузка мощностей предприятий по отрасли сократилась в среднем с 93% до 80%.

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