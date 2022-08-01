LETA: российский газ не поступает в Латвию с 30 июля

Российский газ не поступает в Латвию с 30 июля, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по транспортировке и хранению природного газа AS «Conexus Baltic Grid».

«В последний раз природный газ поступал в Латвию через Изборское соединение в пятницу, 29 июля, когда в физических мощностях было зарегистрировано 31 167 мегаватт-часов (МВт-ч) газа», — пишет агентство, отмечая, что заявок на поставки в понедельник также не поступало.

Представители Conexus Baltic Grid подтвердили в комментарии LETA, что «Газпром» проинформировал их о прекращении поставок.

Глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне ранее заверил, что решение «Газпрома» на время остановить поставки «существенно ничего не поменяет» для жителей Латвии. По его словам, в настоящий момент приоритетными стали поставки сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды.

30 июля «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Латвию из-за «нарушения условий отбора газа».