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ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года

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ВТБ

ВТБ в числе первых банков внедрил новый формат обслуживания клиентов и открыл десятки мультифункциональных точек по всей стране. До конца года в рамках масштабной модернизации сети ВТБ клиентам станут доступны еще 50 новых офисов. Обновления затронут отделения в 40 городах. Среди них — филиалы в Волгограде, Казани, Москве, Омске, Самаре, Сочи, Туле, Хабаровске, Ярославле.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания. Отделения становятся центром финансовых знаний и услуг, где сотрудник выступает квалифицированным консультантом по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в digital-среду.

Пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой удобной локации офиса. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания они проводят в офисе в среднем менее 15 минут.

До 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно осуществить самостоятельно через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными — через банкоматы.

«Развитие сети отделений нового формата остается одной из стратегических задач для нас в этом году. С внедрением новых технологий мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство персональных консультаций. Банковский офис становятся местом партнерского диалога, где клиентам удобно решать все финансовые задачи, а сотрудникам — максимально комфортно работать», — отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.

Он подчеркнул, что отделения полностью отвечают новым требованиям времени и обеспечивают клиентский опыт на стыке физического и цифрового пространства. Благодаря «умным технологиям» эффективность таких офисов на 40% выше по сравнению с прежними форматами.

В ВТБ отмечают, что банк задает новый стандарт отделений, объединяя наиболее крупные клиентские потоки в офисы-флагманы. Первая точка такого формата начала работу в марте 2022 года в Ростове-на-Дону и стала одним из крупнейших банковских отделений в России. На площадке в 5 тысяч кв.м работают более 300 сотрудников.

В сентябре ВТБ планирует открыть офис-флагман в Москве, в ноябре новый формат появится в Санкт-Петербурге.

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