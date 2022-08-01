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Банки начали чаще отказывать россиянам в кредитных каникулах и реструктуризации займов

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Global Look Press

Российские кредитные организации стали чаще отказывать россиянам в просьбе провести реструктуризацию займа как по собственным программам банков, так и по кредитным каникулам. Количество жалоб об этом на форуме banki.ru в июле составило несколько десятков, на треть больше июньских значений, пишет газета «Коммерсантъ».

Увеличение числа таких жалоб подтвердили в проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков». В организации указали, что в июле относительно апреля количество жалоб участилось на 10% — 15%.

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в качестве причины большинства отказов назвал непредставление документов, подтверждающих снижение дохода, и фальсификацию сведений по источнику дохода при получении кредита.

Издание опросило банки из списка топ — 50, но те неохотно раскрывают сведения об отказах. Представители кредитных организаций указывают, что доля одобрений составляет от 40% до 90%. Как отметил независимый эксперт Андрей Бархота, банкам невыгодно реструктурировать кредиты как по собственным, так и по госпрограммам, поскольку для этого им приходится увеличивать резервы по таким ссудам.

Кредитные каникулы в России вступили в силу 8 марта. Спустя месяц, количество заявок достигло десятков тысяч.

В мае сообщалось, что средний лимит по кредитным картам в России в апреле достиг 65,8 тыс. руб., что стало минимумом с июля 2020 года.

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