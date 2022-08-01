Владелец чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond прекращает работу в России

Чаи Liptin, Brooke Bond и Saito компании Ekaterra, находящейся под управлением Unilever, исчезнут из магазинов России. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, сотрудникам завода по производству этих чаев объявили, что предприятие ликвидируют, а персонал сократят.

Отмечается, что заводы последнее время простаивали из-за отсутствия материалов и не получалось развивать бизнес. Таким образом, уход компании из России спровоцирован проблемами с логистикой.

При этом на собрании сотрудникам сообщили, что производство чая будет полностью остановлено, а продавать его перестанут примерно к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что Nike и Decathlon продолжили работать в России через маркетплейсы, несмотря на заявления об уходе.

До этого «Известия» писали, что производители молочных продуктов и сока (среди которых Unilever — «Газета.Ru») могут сократить собственный ассортимент.

В конце марта «Известия», ссылаясь на полученные письма от производителей торговым сетям писали, что компании Nestle и Unilever уведомили ритейлеров из России о подорожании продукции до 45% с 1 апреля 2022 года.