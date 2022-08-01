Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-игрок сборной России Булыкин о потенциальном уходе Федуна: плохо «Спартаку» не... 16:51
Депутат Лантратова объяснила, зачем нужен закон о запрете усыновления детей... 16:48
Президент Франции Макрон созвонился с украинским коллегой Зеленским 16:47
В Забайкалье 34 ребенка попали в больницу после отравления в летнем... 16:47
Вера Брежнева впервые за долгое время опубликовала свое фото 16:46
Немцы создали одноколесного робота с возможностью делать трюки 16:41
Более 10 истребителей Су-27 Балтфлота участвуют в учениях в Калининградской... 16:40
Росавиация перечислила 54 млрд рублей субсидий авиакомпаниям и аэропортам 16:38
Лайшев: через несколько столетий перед россиянами будут извиняться, как... 16:38
В НАТО заявили о пристальном наблюдении за ситуацией на севере Косово 16:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Владелец чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond прекращает работу в России

Mash: из России уходят чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Чаи Liptin, Brooke Bond и Saito компании Ekaterra, находящейся под управлением Unilever, исчезнут из магазинов России. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, сотрудникам завода по производству этих чаев объявили, что предприятие ликвидируют, а персонал сократят.

Отмечается, что заводы последнее время простаивали из-за отсутствия материалов и не получалось развивать бизнес. Таким образом, уход компании из России спровоцирован проблемами с логистикой.

При этом на собрании сотрудникам сообщили, что производство чая будет полностью остановлено, а продавать его перестанут примерно к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что Nike и Decathlon продолжили работать в России через маркетплейсы, несмотря на заявления об уходе.

До этого «Известия» писали, что производители молочных продуктов и сока (среди которых Unilever — «Газета.Ru») могут сократить собственный ассортимент.

В конце марта «Известия», ссылаясь на полученные письма от производителей торговым сетям писали, что компании Nestle и Unilever уведомили ритейлеров из России о подорожании продукции до 45% с 1 апреля 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть