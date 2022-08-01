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«Роснефть» разработала уникальный программный комплекс для цифрового исследования керна

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Роснефть

Специалисты ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» создали уникальный программный комплекс «РН-Цифровой керн», с помощью которого можно не только спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, но и подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи.

Программа создает цифровой двойник керна при помощи трехмерных снимков высокого разрешения образцов горной породы. В результате появляется возможность изучить физические, механические и фильтрационные характеристики горных пород.

«Программный комплекс состоит из нескольких модулей, которые позволяют проводить математическое моделирование, начиная от обработки томографических изображений и заканчивая определением свойств горной породы, необходимых для выполнения оценки запасов, проектирования и сопровождения разработки месторождений. Преимущество вычислительных экспериментов на цифровом керне в отличие от физических экспериментов на реальном керне – возможность многократных исследований одного и того же образца при различных условиях», — отметил Старший эксперт ТННЦ Сергей Степанов.

Также в ТННЦ разработали уникальную 4D модель сразу трех газовых пластов Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения. Благодаря разработанной 4D модели специалисты ТННЦ составили детальную программу мониторинга и изучения газовых пластов.

«Мы сосредоточены на сейсмическом, петрофизическом, интегрированном геолого-гидродинамическом моделировании, концептуальном проектировании и сопровождении бурения газовых месторождений. Они охватывают научным сопровождением 37 месторождений с общим объемом запасов газа в несколько триллионов кубических метров.

Сочетание высокого технологического потенциала, обширной исследовательской базы и опыта решения сложных задач разработки позволяют специалистам ТННЦ создавать уникальные интегрированные модели для прогнозирования разработки газовых залежей», — заявил начальник отдела разработки проектов геомеханики Валерий Павлов.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

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