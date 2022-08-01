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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока»

Песков: российская сторона мало что может сделать с сокращением газа по «Северному потоку»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Российская сторона мало что может сделать в ситуации с прокачкой газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены санкциями, незаконными ограничениями. Здесь мало что может сделать российская сторона», — подчеркнул представитель Кремля.

По данным Bloomberg, «Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов прошло стандартно.

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов говорил, что немецкий конгломерат Siemens устранил не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока», хотя у специалистов компании есть все возможности для выполнения сервисных работ. При этом ранее на этой неделе в компании Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» каких-либо сообщений о неисправностях турбин трубопровода «Северный поток».

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