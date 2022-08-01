Посол РФ сообщил, что Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений

Посол РФ в Маниле Марат Павлов рассказал РИА «Новости», что Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений.

«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», — сказал он.

Посол добавил, что «тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне». Он пояснил, что от этого напрямую зависит «здоровье» филиппинской экономики.

Также Павлов напомнил, что 19 июля президент Фердинанд Маркос, уделяющий первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности, а также лично возглавляющий Минсельхоз страны, заявил, что вопрос обеспечения страны доступными удобрениями носит приоритетный характер.

«При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции», — добавил посол.

Также он выразил надежду, что настрой нового филиппинского руководства будет способствовать ускорению данного процесса и удобрения из России начнут поступать на филиппинский рынок.

Ранее сообщалось, что новая администрация Филиппин заняла нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной.